Conference League, ora è ufficiale: in semifinale ci sarà il VAR

La Uefa ha ufficializzato l'utilizzo del Var a partire dalle semifinali, così da ridurre al minimo gli errori arbitrali in una fase importante della competizione

Dopo le indiscrezioni delle settimane precedenti, è arrivata quest'oggi l'ufficialità: dalle semifinali, in Conference League, ci sarà il Var. Ad ufficializzarlo è stata la Uefa tramite un comunicato sul proprio sito: "La UEFA ha deciso di introdurre gli assistenti video arbitrali (VAR) per le semifinali della UEFA Europa Conference League. Come già annunciato in precedenza, il sistema VAR sarà utilizzato anche nella finale di Tirana, in Albania, del 25 maggio". Il principale organo calcistico europeo, ha poi annunciato che l'utilizzo del Var potrebbe essere approvato anche per la prossima stagione a partire dalla fase a gironi: "È attualmente allo studio il possibile schieramento del VAR nelle fasi precedenti della competizione nella prossima stagione".