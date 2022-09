Inter-Roma, Lukaku verso il forfait. Si cerca uno sconto sul riscatto di Wijnaldum

I Friedkin pronti ad investire 400 milioni per il nuovo stadio, sul mercato interessano Ndicka e Timber. Gli auguri dei personaggi del mondo dello sport a Totti

Redazione

La Roma sta trattando con il PSG per ridiscutere il riscatto di Wijnaldum. I due club capitolini stanno cercando un'intesa per il centrocampista olandese. L'infortunio ha infatti complicato i piani di entrambe le società. Milik, attaccante della Juve, ricorda il momento in cui fu vicino a passare alla Roma: "Il Napoli rifiutò una proposta dalla Roma che offriva più soldi. Fu una loro decisione e io l'ho rispettata". La squadra di Mourinho è capo e coda: i giallorossi non hanno eguali per tentativi all'interno dell'area del portiere, ma nessuno in percentuale ha provato meno volte la conclusione da fuori.

Totti compie 46 anni. Da Bruno Conti a Rosella Sensi e Nainggolan: tutti i messaggi d’auguri per la bandiera della Roma. Per quanto riguarda il nuovo stadio della Roma, lunedì la società è pronta a presentare il progetto di fattibilità, il primo passo dell'intero iter. I Friedkin sono pronti ad investire 400 milioni di euro per l'opera. Mourinho vuole un nuovo difensore centrale già nel prossimo mercato di gennaio: interessando Ndicka dell'Eintracht Francoforte e Timber dell'Ajax. Roma (28,14) col 2,5% di Under 21 utilizzati e Lazio (28,85-1%) sono rispettivamente al posto numero 81 e 92 e sono tra le squadre più "vecchie" d'Europa.

Verso Inter-Roma: Lukaku verso il forfait

Lukaku, nel match contro la Roma, tornerà in campo con il resto dei compagni, ma la sua presenza dal primo minuto sabato è tutt'altro che scontata. Al suo posto Edin Dzeko, il grande ex della partita. Zalewski mette la freccia: i 90 minuti contro il Galles sono il miglior biglietto da visita in vista dell’Inter. Dybala ieri ha svolto la prima seduta con Messi e compagni ma difficilmente giocherà più di un tempo nell'ultima amichevole, nel match contro i nerazzurri però Mourinho lo vuole schierare titolare. Per Abraham, invece, altra partenza lenta. L'inglese è a caccia del 1° gol all’Inter per riprendersi i giallorossi.

Matteo Celletti