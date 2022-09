Roma capo e coda: prima per tiri tentati nell’area piccola, ultima dalla distanza

I giallorossi non hanno eguali per tentativi all'interno dell'area del portiere ma nessuno in percentuale ha provato meno volte la conclusione da fuori

Redazione

La Roma continua a far fatica in fase realizzativa. La formazione di Mourinho nonostante i tanti tentativi verso la porta avversaria, 116 fino a questo momento (meglio hanno fatto solo Milan, Inter Napoli), hanno realizzato appena 8 gol in campionato, una media di 1.14 reti a partita (ultima tra le big in questa statistica). La divisione in percentuale di questi 116 tentativi però dimostra una tendenza a cercare il gol quasi esclusivamente dall'interno dell'area di rigore. Il 16% di questi tiri totali è arrivato dentro l'area piccola avversaria, nessuna squadra ha fatto meglio in campionato (Udinese seconda con il 12%) mentre all'interno del perimetro di rigore, la percentuale sale fino al 56%. Il dato che però penalizza di più gli uomini dello Special One, è quello relativo ai tiri tentati da fuori. In questa specialità la Roma si piazza all'ultimo posto in Serie A con appena il 28%, cifra sfiorata solo dal Napoli con il 29%.

Abraham rapace d'area, Dybala e Pellegrini gli unici a calciare da fuori

I romanisti che hanno tentato maggiormente il tiro in porta sono Abraham, Dybala e capitan Pellegrini. Il centravanti inglese è quello con più tentativi (22) di cui però solo 2 sono arrivati da fuori area. Il numero sale se però si prende in considerazione l'interno dell'area di rigore nella quale l'ex Chelsea ha calciato 15 volte, 5 in quella del portiere. Numeri simili anche per la Joya che ha cercato il gol dalla distanza 5 volte (in gol contro l'Empoli), mentre i tentativi dall'interno salgono a 14 sui 20 tentati fin qui in campionato. Nella Roma però il calciatore che vanta il maggior numero di soluzioni dalla distanza rimane sempre il capitano Lorenzo Pellegrini. Il numero 7 giallorosso ha fin qui cercato la porta in 20 occasioni, come Dybala, ma a differenza dell'argentino più della metà (11) sono arrivati da fuori area. Otto sono invece arrivati dall'interno dell'area di rigore mentre solo 1 in quella piccola.

Marco Di Cola