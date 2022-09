Mercato Roma, si tratta con il PSG per ridiscutere il riscatto di Wijnaldum

La Roma aspetta Wijnaldum e pensa a rivedere l'accordo con il PSG. Come riportato da Calciomercato.com, i giallorossi e il club francese potrebbero ridiscutere l'accordo raggiunto in estate per il prestito del centrocampista olandese. Al momento i giallorossi dovrebbero versare circa 10 milioni di euro nelle casse dei parigini per trattenere a Trigoria il centrocampista ma l'infortunio ha complicato i piani di entrambe le società. Si tratta per uno sconto sulle cifre del riscatto in base anche alle presenze fino a fine stagione che unito al risparmio sull’ingaggio favorito dal Decreto Crescita, permetterebbe alla Roma di chiudere un ottimo affare. Wijnaldum tornerà a disposizione di Mourinho alla fine di gennaio ma il suo rientro sarà graduale.