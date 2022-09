Inter-Roma, Inzaghi recupera Calhanoglu ma rimane con l’incognita Lukaku

Simone Inzaghi sta rimettendo in ordine i pezzi della sua Inter. Secondo quanto riferito da Sky, il tecnico nerazzurro, per la sfida di San Siro contro la Roma, recupererà Calhanoglu. Il turco, fermo da metà settembre per una distrazione muscolare al flessore della coscia sinistra, al massimo giovedì tornerà ad allenarsi in gruppo e ci sarà contro i giallorossi di Mourinho. Notizie meno positive invece sul fronte Lukaku. Anche il belga tornerà in campo con il resto dei compagni ma la sua presenza dal primo minuto sabato è tutt'altro che scontata. Al suo posto Edin Dzeko, il grande ex della partita.