Bruno Conti fa gli auguri a Totti sui social: “Buon compleanno capitano”

Non poteva mancare il messaggio di Marazico per l'ex numero 10 giallorosso

Il 27 settembre è sempre una giornata particolare per tutti i romanisti. Francesco Totti compie gli anni (46) e tutti i tifosi gli hanno dedicato un post o una storia sui social. Non potevano mancare gli auguri di Bruno Conti. Marazico ha pubblicato una foto su Instagram scrivendo: "Buon compleanno capitano. ti voglio bene". Nella giornata di oggi arriveranno gli auguri di tanti personaggi del mondo dello sport e non solo.