La Roma rilancia. Un piano stadio da 400 milioni

Le buone notizie, a volte, sanno cancellare anche le malinconie per il tempo perduto, scrive Massimo Cecchini su La Gazzetta dello Sport. Pensateci. Il 30 dicembre 2012, con la firma dell'accordo tra l'allora presidente Pallotta e l'imprenditore Luca Parnasi, in una assolata mattinata ad Orlando in Florida, sembrava esserci l'accelerata per la costruzione del nuovo stadio della Roma a Tor di Valle.