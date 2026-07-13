Sulla lista di Tony D'Amico c'è anche Erne Engels: la Roma sta preparando la prima offerta ufficiale da presentare all'entourage
Raduno Roma: arriva Gasperini, che ressa a Trigoria!
A Trigoria inizia il raduno. Mercato, si tratta per Garnacho e Moreira
Stamattina a Trigoria è partito il raduno estivo della Roma guidato da Gian Piero Gasperini. Il club giallorosso ha ufficializzato anche i convocati che prenderanno parte a questa prima fase che si svolgerà nella capitale: si tratta di un gruppo composto solo da 17 giocatori. In squadra ci sono anche diversi "esuberi" che restano in uscita come Cherubini, Kumbulla, Mannini, Reale e Pagano. Fronte mercato: il Chelsea ha dato il via libera alla Roma (non esercitando la clausola di recompra) per trattare con lo Strasburgo per Diego Moreira. Per quanto riguarda Garnacho, l'affare è più complicato ma anche Xabi Alonso ha confermato che saluterà il Chelsea: "Ci sono tante squadre interessate".
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