La Roma vuole regalare a Gasperini i primi colpi per la Champions e in questi giorni si sta muovendo molto sul calciomercato. Come riporta Sky Sport, nelle ultime ore è arrivata la prima offerta dei giallorossi al Chelsea per Alejandro Garnacho: si parla di un prestito oneroso a 5 milioni più 35 di riscatto - che diventerebbe obbligo a determinate condizioni. Ma non c'è solo l'argentino nella lista di D'Amico: si continua a lavorare per Summerville del West Ham: come scrive Sportitalia, l'esterno olandese è stato proposto nuovamente alla Roma dopo che le trattative per il suo trasferimento al Manchester United non sono andate a buon fine. Resta in lizza anche il nome di Tzolis del Club Brugge su cui ci sono anche altri top club anche l'Arsenal. Nel frattempo si lavora anche per Diego Moreira: offerta vicina ai 30-35 milioni di euro più una percentuale sulla futura rivendita.