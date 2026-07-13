La Roma ha ufficializzato la lista dei calciatori che prenderanno parte alla prima fase del raduno. Nella giornata di oggi infatti è iniziato il secondo anno targato Gian Piero Gasperini, che però inizialmente potrà però lavorare con un gruppo piuttosto ristretto composto da solo 17 giocatori. Tra i nomi presenti nell’elenco c'è anche Paulo Dybala che ha messo la firma sul prolungamento di contratto che lo legherà al club fino al 30 giugno 2027. Assenti invece Zeki Celik e Lorenzo Pellegrini che devono ancora definire fino in fondo i dettagli del rinnovo. Per il turco però la trattativa è ormai alle battute finali e il suo arrivo a Trigoria è previsto per il 18 luglio, mentre c'è ancora da attendere per il numero 7. Sono aggregati alla prima squadra anche altri calciatori che però sono ai margini del progetto ed in attesa di sviluppi sul fronte mercato ovvero Cherubini, Kumbulla, Mannini, Reale e Pagano. La squadra scenderà in campo questo pomeriggio alle 18 e dormirà a Trigoria. Domani invece doppia seduta: una la mattina alle 8 e la seconda sempre alle 18, con altro pernotto presso il Centro Sportivo. Per quanto riguarda i nazionali invece, il 22 luglio torneranno a Roma Ndicka e Malen, il 30 luglio El Aynaoui mentre è ancora da definire la data di rientro di Manu Koné (ancora impegnato al Mondiale).

Questa la lista ufficiale dei convocati: Angelino, Cristante, De Marzi, Dovbyk, Dybala, Ghilardi, Gollini, Hermoso, Mancini,, Pisilli, Rensch, Soulé, Svilar, Vasquez, Vaz, Wesley, Ziolkowski.