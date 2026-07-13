In casa Roma è ufficialmente iniziata la nuova stagione, quella che accompagnerà il club verso il centenario e che segnerà anche la prima partecipazione alla Champions League sotto la gestione Friedkin. Al momento Gasperini può contare su 17 giocatori regolarmente convocati, ai quali si aggiungono cinque esuberi: Marash Kumbulla, Luigi Cherubini, Mattia Mannini, Filippo Reale e Riccardo Pagano. I cinque sono stati aggregati alla prima squadra, ma il loro futuro resta in bilico. La società lavorerà nelle prossime settimane per trovare una soluzione adeguata per ognuno di loro, mentre Gasperini attende un'accelerata importante sul fronte entrate. Sfumato Greenwood, D'Amico si sta concentrando sul rinforzare il reparto degli esterni d'attacco seguendo con sempre più attenzione Moreira e Garnacho.