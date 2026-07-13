Diego Moreira resta un obiettivo concreto della Roma. L'esterno belga è di proprietà dello Strasburgo, club della galassia BlueCo, mentre il Chelsea conserva una clausola di riacquisto e può pareggiare eventuali offerte. I giallorossi hanno chiesto una sorta di via libera ai Blues durante i colloqui per Garnacho e lo hanno ottenuto. Il Chelsea non si metterà in mezza, di conseguenza va convinto "solo" lo Strasburgo. L’offerta non è ancora stata inviata, ma dovrebbe aggirarsi intorno ai 30-35 milioni più una percentuale sulla futura rivendita come riporta il Messaggero.