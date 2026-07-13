A Trigoria è iniziato oggi il raduno della Roma in vista della nuova stagione e c'è tanta voglia di ricominciare e tornare finalmente a giocare la Champions. Sui social diversi giallorossi hanno condiviso i primi scatti dell'allenamento e i loro messaggi in vista di un anno impegnativo. Soulé, tra i giocatori ancora in uscita, ha scritto: "Siamo tornati". Successivamente è arrivato invece l'augurio di Wesley: "Che sia una stagione fantastica". Il brasiliano è pronto per un'altra stagione da top dopo la delusione del Mondiale saltato con la Selecao.

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