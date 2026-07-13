Xabi Alonso ha parlato per la prima volta in conferenza stampa come nuovo allenatore del Chelsea. Al centro delle su eparole, diversi temi legati ai Blues tra cui anche il futuro di Alejandro Garnacho: "Abbiamo parlato con il direttore sportivo e ci sono alcune squadre interessate a lui". Queste le prime parole del tecnico spagnolo che poi conferma la volontà di cedere il giocatore: "Vediamo come si evolve la situazione. Speriamo che si concluda nel miglior modo possibile per tutte le parti coinvolte". Garnacho dunque è destinato a lasciare Stamford Bridge dopo appena una stagione, conclusa con 8 gol e 4 assist in 43 presenze. Sull'argentino c'è il forte interessamento della Roma ma la trattativa è tutt'altro che semplice. Il Chelsea infatti vorrebbe cedere il giocatore a titolo definitivo, formula al momento non praticabile per la Roma vista la valutazione di almeno 40 milioni di euro. Per questo D'Amico è al lavoro per studiare un'offerta simile a quella fatta all'Aston Villa per Malen ovvero un prestito con obbligo di riscatto al verificarsi di determinate condizioni.