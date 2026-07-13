Alejandro Garnacho e Diego Moreira sono i nomi caldi del calciomercato della Roma. Entrambi sono profili apprezzati da Gasp e il ds D'Amico è al lavoro da giorni per portarli a Trigoria. L'attaccante argentino e l'esterno belga, però, sono anche di proprietà della stessa holding: la "BlueCo" (guidata dallo statunitense Todd Boehly) possiede sia il Chelsea che lo Strasburgo e - con l'aiuto più o meno diretto dei Friedkin - si sta sviluppando una trattativa tutta 'Made in USA'.

Garnacho vuole la Roma, ma il Chelsea aspetta altri club

Moreira, via libera del Chelsea: ora manca solo lo Strasburgo

viene da una stagione opaca con la maglia dei Blues (8 gol in 43 partite) e vorrebbe ritrovarenella capitale per esprimere lo stessoche aveva incantato Old Trafford. Non è un segreto che l'argentino, ma - come riporta anche Fabrizio Romano - la trattativa colrimane complicata. Gli inglesi chiedono esclusivamente un trasferimento a(e aspettano l'per dare il via ad una vera e propria) mentresta preparando una mossa 'alla Malen': un prestito con(legato a gol o qualificazione in Champions).Per Diego, invece, il discorso è relativamente più semplice: ilha comunicato alla Roma chedi ricompra (pareggiando l'eventuale offerta dei giallorossi) e nelle prossime ore andrà convinto "solo" lo. I francesi continuano a chiedere almeno 40 milioni mentre la Roma ha pronta unapiù unasulla futura rivendita. L'esterno belga è in cima alla lista dida diversi mesi per rinforzare le corsie econ un esterno di livello dalla parte opposta rispetto a Wesley.