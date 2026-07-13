L'attaccante argentino ha voglia di Roma, ma il Chelsea apre solo a un trasferimento a titolo definitivo. La situazione
Raduno Roma: arriva Gasperini, che ressa a Trigoria!
Alejandro Garnacho e Diego Moreira sono i nomi caldi del calciomercato della Roma. Entrambi sono profili apprezzati da Gasp e il ds D'Amico è al lavoro da giorni per portarli a Trigoria. L'attaccante argentino e l'esterno belga, però, sono anche di proprietà della stessa holding: la "BlueCo" (guidata dallo statunitense Todd Boehly) possiede sia il Chelsea che lo Strasburgo e - con l'aiuto più o meno diretto dei Friedkin - si sta sviluppando una trattativa tutta 'Made in USA'.
Garnacho vuole la Roma, ma il Chelsea aspetta altri clubGarnacho viene da una stagione opaca con la maglia dei Blues (8 gol in 43 partite) e vorrebbe ritrovare minuti e fiducia nella capitale per esprimere lo stesso talento che aveva incantato Old Trafford. Non è un segreto che l'argentino voglia la Roma, ma - come riporta anche Fabrizio Romano - la trattativa col Chelsea rimane complicata. Gli inglesi chiedono esclusivamente un trasferimento a titolo definitivo (e aspettano l'arrivo di altri club per dare il via ad una vera e propria asta) mentre D'Amico sta preparando una mossa 'alla Malen': un prestito con obbligo condizionato (legato a gol o qualificazione in Champions).
Moreira, via libera del Chelsea: ora manca solo lo StrasburgoPer Diego Moreira, invece, il discorso è relativamente più semplice: il Chelsea ha comunicato alla Roma che non eserciterà la clausola di ricompra (pareggiando l'eventuale offerta dei giallorossi) e nelle prossime ore andrà convinto "solo" lo Strasburgo. I francesi continuano a chiedere almeno 40 milioni mentre la Roma ha pronta una proposta da 30-35 milioni più una percentuale sulla futura rivendita. L'esterno belga è in cima alla lista di Gasperini da diversi mesi per rinforzare le corsie e completare il reparto con un esterno di livello dalla parte opposta rispetto a Wesley.
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