I tifosi con la Roma verso Manchester, Fonseca: “Vogliamo lottare per loro”

I supporters si sono dati appuntamento a Trigoria per incitare i giocatori prima della trasferta: cori, striscioni e fumogeni hanno accompagnato il pullman giallorosso fuori i cancelli del Fulvio Bernardini

Sta ad Henrikh Mkhitaryan decidere il suo futuro. Per l'armeno è già scattata l'opzione del rinnovo del contratto, ma ancora non è chiara la sua posizione per il futuro. Ma intanto si gode Roma e la Roma: "Sono innamorato di questa città", dice al The Athletic. "Sto lavorando bene. Mi trovo molto bene con questo sistema. Stiamo giocando un calcio molto offensivo con molto spazio davanti. Era lo stesso di Shakhtar Donetsk e Borussia Dortmund. Siamo l'unico club italiano rimasto in Europa. Gli infortuni hanno reso la nostra routine settimanale più complicata perché giochiamo tre partite a settimana e i nostri avversari giocano solo una volta. Ma non ci lamentiamo. Sappiamo che mancano solo tre partite (in Europa League), quindi dobbiamo lottare e tirare fuori il meglio di noi stessi. Se vinciamo il trofeo possiamo qualificarci automaticamente per la Champions League". Tramonta sul nascere la nuova indiscrezione di calciomercato a proposito di Milik. Negli ultimi giorni sembrava tornato un ritorno di fiamma per l'ex Napoli ora all'OMMarsiglia, ma il presidente del club francese ha chiarito la sua posizione: "Abbiamo il controllo della situazione sul mercato di Milik. Il nostro è un prestito con opzione di acquisto, con pagamenti da fare e se paghiamo il giocatore è dell’OM. Milik dice sempre di essere felice qui e non abbiamo mai parlato di liberarlo in caso di offerta di un grande club. L’intenzione del giocatore è di prolungare il suo contratto col Marsiglia”.