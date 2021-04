Manchester United-Roma, i convocati di Fonseca: El Shaarawy non ce la fa

Ci sono Smalling, Kumbulla e Spinazzola. Torna anche Mirante, dopo l'assenza di Cagliari

La Roma è partita questo pomeriggio per Manchester, ma Fonseca ha dovuto rinunciare all'ultimo a un elemento della rosa. Non sarà a Manchester infatti Stephan El Shaarawy, che era tornato tra i convocati per il Cagliari, ma ha di nuovo alzato bandiera bianca oggi, saltando la rifinitura. A disposizione Mirante. Ecco la lista completa. Pau Lopez, Mirante, Fuzato, Karsdorp, Ibanez, Santon, Smalling, Kumbulla, Peres, Spinazzola, Cristante, Diawara, Villar, Pellegrini, Veretout, Darboe, Ciervo, Mkhiataryan, Perez, Mayoral, Dzeko.