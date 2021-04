Migliaia di tifosi incitano la Roma a Trigoria: la squadra si emoziona – VIDEO

I gruppi della Curva Sud supportano i giallorossi in vista della sfida con lo United. Spunta uno striscione: "Anche se non sentirete la nostra voce guardate la lupa che avete sul petto"

La Curva Sud è unita: a Trigoria la parte calda della tifoseria carica la squadra in vista della gara d'andata delle semifinali di Europa League contro lo United. I supporters giallorossi hanno voluto far sentire il proprio calore ai giocatori della Roma in partenza per Fiumicino, dove prenderanno l'aereo che li porterà a Manchester per la supersfida contro i Red Devils.