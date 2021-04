Manchester-Roma, Mancini non lascia soli i compagni e parte con la squadra

Il difensore è squalificato per il match d'andata e sarà costretto a restare sugli spalti di Old Trafford

Gianluca Mancini è squalificato e sarà assente domani nel match tra Manchester e Roma. Il numero 23 però ha deciso di sostenere i compagni ed è partito con il charter di squadra questo pomeriggio. Le lacrime al termine della partita con l'Ajax avevano fatto emozionare i tifosi. Il difensore, sempre più leader nello spogliatoio, avrebbe voluto giocare la partita più importante della stagione, ma dovrà restare sugli spalti. La sua speranza è che per il match di ritorno sia ancora tutto in bilico. Al suo posto ci sarà Chris Smalling, tornato a disposizione. Questa sera l'inglese parlerà in conferenza stampa per raccontare le sue sensazioni.