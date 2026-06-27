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Greenwood dice 'sì' alla Roma: decisivo Gasp, ora l'offerta. Idee Freuler e Kessié

Sono giorni caldi per il calciomercato della Roma e in entrata l'obiettivo è lo stesso ormai da settimane: Mason Greenwood. L'attaccante del Marsiglia avrebbe detto 'sì' ai giallorossi. O meglio, a Gian Piero Gasperini. Con cui tre settimane fa ha avuto il primo colloquio diretto davanti al papà-agente Andrew. Mason non vede l’ora che la negoziazione diventi ufficiale tra i club. A occuparsi della trattativa direttamente i Friedkin con il proprietario dell'OM McCourt: la società giallorossa offrirà 40 milioni più bonus e sviluppi sono attesi già la prossima settimana. Respinte, dunque, le insistenti avances del Fenerbahce. Gasperini poi sarebbe alla ricerca di un centrocampista muscolare e dalle grandi letture tattiche: a questo corrispondono i profili di Freuler e Kessié, a parametro zero. L'ivoriano ha parlato dal Mondiale dell'interesse della Juventus e non solo: "Sarei un gran colpo".

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