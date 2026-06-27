Stephan El Shaarawy e Ludovica Pagani sono convolati a nozze questa sera nella splendida cornice di Villa Aldobrandini, a Frascati. L'attaccante della Roma, che dal 1° luglio sarà ufficialmente svincolato dopo aver chiuso il discorso qualificazione in Champions League contro il Verona segnando il gol del 2-0, e la nota dj e influencer bergamasca si erano già sposati lo scorso maggio nella Capitale ma con un rito civile. Oggi, invece, la grande festa insieme a parenti e amici per celebrare un rapporto d'amore iniziato nel 2020 e che è arrivato al fatidico 'sì'.

Amici e compagni 'fraterni', ma anche star della musica e dello sport: quanti vip al matrimonio ElSha-Pagani