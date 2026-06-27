Parenti, amici ma anche tanti volti noti di sport e spettacolo hanno festeggiato le nozze dell'attaccante della Roma e dell'influencer a Frascati
Dalle lacrime all'altare ai fuochi d'artificio dopo il sì: il matrimonio ElSha-Pagani
Stephan El Shaarawy e Ludovica Pagani sono convolati a nozze questa sera nella splendida cornice di Villa Aldobrandini, a Frascati. L'attaccante della Roma, che dal 1° luglio sarà ufficialmente svincolato dopo aver chiuso il discorso qualificazione in Champions League contro il Verona segnando il gol del 2-0, e la nota dj e influencer bergamasca si erano già sposati lo scorso maggio nella Capitale ma con un rito civile. Oggi, invece, la grande festa insieme a parenti e amici per celebrare un rapporto d'amore iniziato nel 2020 e che è arrivato al fatidico 'sì'.
Amici e compagni 'fraterni', ma anche star della musica e dello sport: quanti vip al matrimonio ElSha-PaganiParenti, amici di una vita e vip hanno invaso la location per celebrare la grande festa di Stephan e Ludovica. Lato Roma presenti i compagni 'fraterni' del Faraone: Gollini, Mancini, Cristante e Pellegrini (il numero 7 oggi, come reso noto sui social dalla moglie, era alle prese con un doppio matrimonio). Lato Pagani non sono mancate star della musica e dello sport. Dalle cantanti Elettra Lamborghini e Giulia Penna alla cestista Valentina Vignali, con quest'ultima che ha immortalato su Instagram i momenti più belli e simbolici delle nozze.
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