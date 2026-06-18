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Greenwood, l'Uefa può aiutare e la Roma studia il piano. Pista Fajardo del Porto

Mancano solo 12 giorni alla deadline del 30 giugno e - così come la Roma - anche il Marsiglia dovrà cedere per rispettare l'accordo con l'Uefa. Ieri è arrivata anche la multa da 10 milioni a peggiorare una situazione finanziaria già estremamente negativa. Mason Greenwood resta il pezzo pregiato dell'OM e il neo-ds Tony D'Amico sta studiando il piano per portarlo alla Roma. Sempre con il presupposto, ovviamente, delle cessioni. Mentre si attendono ancora offerte concrete per Matias Soulé, si muove qualcosa sul fronte Angelino: il terzino spagnolo non ha mai convinto davvero Gasperini e in questi giorni il Betis ha avviato i contatti con la Roma dopo alcuni sondaggi. Il club di Siviglia è interessato anche ad Artem Dovbyk. In entrata, invece, la Roma guarda in Portogallo: piace il profilo di Leonardo Fajardo. L'attaccante classe 2007 è pronto a lasciare il Porto.

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