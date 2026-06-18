L'orologio scorre, il calendario continua a macinare pagine. Mancano 12 giorni alla scadenza fatidica del 30 giugno, entro cui a Trigoria devono effettuare circa 50 milioni (ma potrebbero bastarne meno) di plusvalenze per rientrare nell'accordo con l'Uefa relativo al Fair Play Finanziario. Il calciomercato Roma resta per ora fermo alle cessioni di Sangaré, Saud e Baldanzi che però non bastano, soprattutto per sbloccare pure l'acquisto di Mason Greenwood dal Marsiglia, nome preferito di Gasperini per l'attacco. Il club francese ha enorme necessità di cedere, vista la situazione finanziaria drammatica sottolineata dal comunicato della Uefa che ha annunciato la multa di 6 milioni per la Roma e 10 milioni per l'OM, 'minacciato' pure di esclusione per tre anni dalle competizioni europee. E costretto a cedere pure lui entro il 30 giugno, con una cifra totale di 100 milioni da reperire. Ma il tempo stringe anche per il mercato della Roma del nuovo ds Tony D'Amico, che però ha in mente ancora il suo piano per arrivare a Greenwood. Con il presupposto fondamentale delle cessioni, soprattutto quella di Soulé, con Koné seconda opzione con altri nomi 'minori' a fare da corredo come i giovani Romano e Cherubini, oppure Angelino.

Calciomercato Roma, il piano per l'acquisto di Greenwood entro il 30 giugno

La Roma continua a puntare con tutte le sue forze Masondell'Olympiqueil prescelto diMa per arrivare all'inglese i giallorossi devono superare non pochi ostacoli in un tempo decisamente limitato. Con 12 giorni alla scadenza del 30 giugno per ilnon si vede ancora ombra di cessione top. La domanda che sorge spontanea è 'Come fa la Roma ad acquistareper 45 milioni?' Uno degli escamotage riguarda il fatto che il club acquirente, in questo caso i giallorossi, solitamente non versa tutta quanta la cifrastaccando ad esempio un assegno dache va subito. La cifra da corrispondere viene - a meno di soluzioni ad hoc diverse studiate e definite dai club - sempre divisa in tranche, calcolate sulla lunghezza del contratto firmato dal calciatore. E sullo stesso bilancio vaovvero la 'tranche' annuale del cartellino più l'ingaggio lordo. Calcolato in via ipoteticaperche firma un quinquennale dalaverserebbe subito alsolamente una prima rata. E l'ammortamento annuale sarebbe di circa(9 di cartellino più circa 8,5 di ingaggio lordo). Al contrario, chi vende può iscrivere subito a bilancio l'intera cifra del cartellino: proseguendo su questo esempio,Di questi, poi, ovviamente il 40% andrebbero al Manchester United come da precedenti accordi. In più si possonoUn'altra soluzione può essere quella di un prestito - anche oneroso - con obbligo di riscatto (vedi- ad esempio, la salvezza dei giallorossi -, che farebbe slittare in questo caso per lal'iscrizione a bilancio della cifra del riscatto.

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La Roma ha il piano Greenwood, ma servono le cessioni di Soulé e non solo

Certo è che le cessioni del calciomercatorestano un problema, oltre che il presupposto o la condicio sine qua non di un acquisto così importante. Perché appunto mancano appena 12 giorni alla scadenza e ai giallorossi non si sono proprio per niente avvicinati. Sono andati viaa breve toccherà aanche in via ufficiale, ma non bastano. I riflettori restano su Matiascercato dall'interesse è concreto, ma di offerte e mosse ufficiali non se ne sono ancora registrate. Altri sondaggi sono arrivati dama la destinazione saudita non convince l'argentino e per il resto le piste sembrano ancora freddine.deve assolutamente accelerare, soprattutto se non vuole rischiare di partire con una cessione come quella di Manuche ha un prezzo decisamente più alto e risolverebbe subito la questione. Ma facendo magari storcere un po' il naso ache si priverebbe dipiuttosto che del francese. Anche perché conal suo posto sarebbe molto più indolore. Il centrocampista ora è alma all'esordio dei Bleus non è entrato in campo.mentresi è un po' defilata. Ma sono operazioni che richiedono tempo. E di tempo ne è rimasto pochissimo.

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Roma, Soulé non basta: da Angelino a Romano, le altre cessioni per arrivare a Greenwood

Se dovesse andare viail rischio è che non basti al mercato dellaper risolvere la questione Uefa e di conseguenzaEcco qui che dovrebbero obbligatoriamente entrare in gioco anche altre cessioni cosiddette minori. In primis Angelino, per cui ilsi è fatto avanti, anche se lo spagnolo difficilmente farebbe schizzare il conto delle plusvalenze. Sarebbe comunque un altro mattoncino. Una mano possono darla un paio di giovani di belle speranze: Alessandroe Luigipiacciono a diversi club in, dalale ilpassando per ilAltri 10 potrebbero arrivare da qui, ma con il solito orologio che scorre inesorabile. Insieme adla Roma vorrebbe provare a cedere puresu cui ilha un diritto di riscatto non indifferente ma per ora non ha incontrato il sì convinto del giocatore a rimanere adPoi c'è(piace al Betis), che però è a bilancio pered è molto più complicato da cedere. Una serie di operazioni su cui i giallorossi ad ora sono in ritardo e per cuiè chiamato a sprintare anche in chiave

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Greenwood-Roma, come l'inglese può arrivare dopo il 30 giugno: rischi e scenari

C'è un'altra evenienza, da capire quanto concreta, che lapossa andare tranquillamente a trattareoltre il 30 giugno. Ildeve cedere e in ogni caso non gli basterà l'inglese. Di nomi in uscita, apprezzati ince ne sono parecchi dadaTutti calciatori con valutazioni comunque abbastanzal'OM deve cercare di venderne il più possibile entro il 30 giugno, ma poi per sistemare definitivamente i conti avrà a disposizione anche il resto del mercato. Cedendo altrigiocatori potrebbe far slittare l'operazionePer la Roma sarebbe più comodo ma anche più rischioso, in quanto scatterà la clausola da(ma si tratterà per una cifra inferiore in ogni caso) e darà spazio e modo ad altri club per sistemarsi e ricapitolare le idee per passare all'attacco dell'ex United. È una corsa a ostacoli col cronometro.