I giallorossi studiano il restyling sul mercato in vista della Champions. In pole l'esterno classe 2004, ma lo Strasburgo ha già fissato il prezzo
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Mentre si prepara l'all-in per Mason Greenwood, a Trigoria Gasperini è concentrato sul calciomercato e sui possibili rinforzi per le corsie. Wesley è ormai inamovibile, mentre dall'altra parte Angelino può salutare e Rensch non è considerato un titolare - così come Celik che sarà invece più utile come braccetto difensivo. I giallorossi studiano il restyling in vista della stagione da Champions sotto la guida di Gasp che ha già individuato il suo titolare: si tratta di Diego Moreira, esterno classe 2004 dello Strasburgo. Il talento belga era un desiderio di D'Amico già lo scorso anno a Bergamo e ora può portarlo nella capitale.
Il padre calciatore e l'infanzia tra Belgio e PortogalloDiego Moreira è nato il 6 agosto 2004 a Liegi, in Belgio. Figlio di Almami Moreira - ex centrocampista portoghese - ha iniziato fin da piccolo a giocare a calcio, entrando anche nelle giovanili dello Standard Liegi - academy dove ha trascorso la sua adolescenza fino ai 15 anni, quando ha scelto di lasciare la città dove è nato per trasferirsi in Portogallo, la terra di suo padre. Nell'agosto del 2020, a sedici anni, ha firmato il suo primo contratto da professionista con il Benfica e ha fatto il suo debutto con la squadra B il 10 gennaio 2022 quando era ancora minorenne. Ha incantato diversi scout europei con il suo mancino (giocando da esterno alto) e nel settembre del 2023 il Chelsea ha scelto di portarlo in Premier League per 2 milioni di euro. Squadra nella quale - così come molti altri giovani - non ha trovato spazio e nel 2024 è stato chiamato, invece, dallo Strasburgo, club in cui ha già disputato due stagioni di altissimo livello (ben 4 gol e 6 assist in 27 partite di Ligue 1 quest'anno).
Capitolo nazionale: ha iniziato con il Belgio U15, poi ha giocato con il Portogallo dall'U16 fino all'U21, ma alla fine ha scelto di rappresentare i colori del suo paese natale. In questo momento è impegnato al Mondiale con la nazionale allenata da Rudi Garcia dopo il debutto dello scorso 4 settembre.
Duttilità, tecnica e dribbling per GasperiniIl dna portoghese gli ha inevitabilmente donato il dribbling, ma una delle caratteristiche che ha convinto Gasp è proprio la sua duttilità. Con lo spostamento (forse definitivo) di Wesley sulla corsia sinistra, Diego Moreira è in grado di poter giocare anche sulla fascia destra rientrando sul suo mancino. Ha tutte le qualità di un esterno a tutta fascia moderno: grande fisicità ed esplosività che, però, non mettono in ombra le sue doti tecniche. Sa crossare, trovare i suoi compagni (0,33 assist ogni 90') e calciare in porta con naturalezza. Abituato a giocare fin da giovanissimo come esterno alto, a Roma può giocare su entrambe le fasce aggiungendo pericolosità offensiva e copertura in fase di non possesso alla squadra di Gasperini.
Non è difficile capire perché sia proprio lui il preferito del tecnico, ma anche lo Strasburgo conosce bene il suo valore e in risposta ad un primo approccio della Roma ha già fissato il prezzo attorno ai 35 milioni di euro. Una cifra ritenuta troppo alta da D'Amico che cercherà di abbassare le pretese dei francesi nelle prossime settimane. Gasperini ha chiesto una squadra da Champions senza rivoluzioni, ma con innesti mirati e di livello: Diego Moreira può essere il profilo perfetto, un "nuovo Wesley" per la corsia opposta.
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