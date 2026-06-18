Victor Munoz è un nuovo giocatore del Liverpool. Il talento spagnolo dell'Osasuna volerà in Inghilterra alla fine del Mondiale in cui è impegnato con la maglia della Spagna. L'attaccante era seguito anche dalla Roma che, però, ha mollato la pista dopo le alte richieste del club che verserà il 50% del cartellino nelle casse del Real Madrid. L'esterno classe 2003 è il primo acquisto dei Reds dall'arrivo di Iraola in panchina e il secondo della stagione dopo Jeremy Jacquet. Il Liverpool ha deciso di attivare la clausola rescissoria dal valore di 40 milioni e il giocatore ha firmato un contratto fino al 2032 dopo aver completato le visite mediche presso l’attuale base del Tennessee negli Stati Uniti.