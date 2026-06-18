Mile Svilar ha vissuto due anni da sogno anche e soprattutto fuori dal campo. Il portiere giallorosso ha chiuso la stagione come MVP della Serie A, ha vissuto il primo anno di suo figlio Lio-Mile e ora si sta godendo dei meritati momenti di relax con la sua famiglia al termine di una stagione da Champions. Mile ha festeggiato il compleanno del suo primogenito e sui social ha pubblicato alcune tenere foto accompagnate da una dedica emozionante: "Buon primo compleanno a nostro figlio, significhi il mondo per noi e ti amiamo più della vita stessa". Sua moglie June Peeters ha postato, invece, un tenero video del piccolo scrivendo: "Un anno fa sei entrato nelle nostre vite e hai riempito i nostri cuori di un amore che non sapevamo esistesse. Vederti crescere, ridere e scoprire il mondo è stato il regalo più grande. Sarai sempre il nostro piccolo miracolo, la nostra gioia e la nostra infinita ragione di sorridere. Buon primo compleanno, mio ​​dolce bambino. Ti amiamo più di quanto le parole possano mai esprimere".