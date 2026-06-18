Il messaggio social del terzino brasiliano che sta recuperando dall'infortunio muscolare alla coscia

Redazione
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Wesley, relax al mare dopo la delusione Mondiale: giornata in barca a Ponza

Prima il sogno del Mondiale col suo Brasile, poi la notizia dell'infortunio al bicipite femorale che ha cambiato tutto. Wesley è tornato a Roma per recuperare dal problema muscolare che lo ha costretto a salutare la Selecao e ora sta lavorando tutti i giorni per tornare al 100% in vista del ritiro della Roma che inizierà il prossimo 13 luglio. L'esterno giallorosso ha pubblicato sui social una foto del suo allenamento a casa con la didascalia: "Mi sto riprendendo per tornare più forte di prima". Un messaggio forte rivolto ai tifosi che vogliono rivederlo in campo il prima possibile dopo una stagione da top assoluto.

Wesley AS Roma v ACF Fiorentina - Serie A

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