Prima il sogno del Mondiale col suo Brasile, poi la notizia dell'infortunio al bicipite femorale che ha cambiato tutto. Wesley è tornato a Roma per recuperare dal problema muscolare che lo ha costretto a salutare la Selecao e ora sta lavorando tutti i giorni per tornare al 100% in vista del ritiro della Roma che inizierà il prossimo 13 luglio. L'esterno giallorosso ha pubblicato sui social una foto del suo allenamento a casa con la didascalia: "Mi sto riprendendo per tornare più forte di prima". Un messaggio forte rivolto ai tifosi che vogliono rivederlo in campo il prima possibile dopo una stagione da top assoluto.