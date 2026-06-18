Occhi (anche) in Portogallo. La Roma resta sempre vigile sui big come sulle giovani promesse in Italia e nel resto d'Europa, come Leonardo Fajardo. Attaccante classe 2007, ha giocato pochissimo nella cavalcata della squadra Under 19 del Porto verso il titolo e ora si prepara a lasciare i Dragoes. Secondo 'A Bola', il giocatore ha un buon valore di mercato grazie anche ai suoi 5 gol della scorsa stagione che hanno fatto intravedere qualità importanti. Già a gennaio poteva andare via e su di lui c'era l'interesse di club spagnoli e italiani, tra cui appunto la Roma, mentre in patria piace al Gil Vicente con l'obiettivo di prenderlo per l'Under 23. Fajardo - scadenza 2028 - si trova nella stessa situazione e resta da valutare la richiesta eventuale del Porto: un indennizzo oppure una 'semplice' percentuale sulla futura rivendita.