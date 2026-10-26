Possibili rotazioni per il turno infrasettimanale: Hermoso e de Roon verso la panchina. Il tecnico fa il punto sugli infortunati. Pronto il rinnovo per De Marzi. Wesley, è rottura con la moglie
Roma-Cagliari, Gasp alla vigilia: "Fiducioso per il recupero di Dybala". Lulli, ufficiale il rinnovo
Non c'è tempo di rifiatare per la Roma, che martedì all'Olimpico ospita il Cagliari nel turno infrasettimanale valido per la nona giornata di campionato. Ad ammetterlo anche Gasperini nella conferenza pre-gara: "Oggi è il primo allenamento ed è già vigilia". Il tecnico non esclude rotazioni nell'undici titolare: così Hermoso e de Roon potrebbero riposare, chance per Mora; Balerdi e Lulli verso una maglia dal 1'. Probabile poi il rientro di Dybala, quantomeno tra i convocati: "Proveremo a portarlo in panchina. Ho buona fiducia", le parole di Gasp. In casa rossoblù, invece, alla vigilia ha parlato Pisacane: "Gasperini è straordinario. Dobbiamo sfruttare i punti deboli della Roma". Ad arbitrare il match Feliciani, talismano per la Roma: 5 vittorie in 5 partite; 3 ko invece in altrettante gare per i sardi. Ma oggi è anche il giorno di Lulli: ufficiale il rinnovo con la Roma fino al 2031.
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