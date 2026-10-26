La Roma è nel bel mezzo di uno dei momenti più intensi della stagione e la testa di Gasperini e della squadra giallorossa è rivolta esclusivamente sul rettangolo verde. Gennaio, però, è sempre più vicino e non si placano i rumors di calciomercato su quelle che potrebbero essere le prossime mosse della società capitolina. Stando a quanto riportato da TMW, la priorità della Roma nella finestra invernale di mercato è aggiungere un altro giocatore offensivo alla rosa di Gasp. Il nome in cima alla lista resta Endrick: il ds D’Amico continua a lavorare sulla possibilità di portare nella Capitale il brasiliano del Real Madrid, che però il grande ex Mourinho non ha alcuna intenzione di cedere. Tra le alternative c'è anche Kvernadze, classe 2003 del Frosinone, autore finora di 5 gol tra campionato e Coppa Italia. La valutazione del club ciociaro è già importante: per convincere il presidente Stirpe potrebbero servire tra i 20 e i 25 milioni di euro. Restano in lizza anche profili esteri come Gomes, Leweling e Gittens. Intanto, la testa è giustamente rivolta al Cagliari.