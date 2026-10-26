Emanuele Lulli ha ufficialmente rinnovato il suo contratto con la Roma. Ad annunciarlo è stato il club giallorosso attraverso un comunicato pubblicato sul proprio sito ufficiale: "L'AS Roma è lieta di annunciare il prolungamento del contratto di Emanuele Lulli. L'esterno giallorosso, che in questa stagione ha esordito tra i professionisti, trovando anche il primo gol nella sfida contro il Genoa, ha firmato un accordo quinquennale fino al 30 giugno 2031. Lulli e la Roma continuano a scrivere insieme il proprio futuro, nel segno della continuità e dell'appartenenza ai colori giallorossi. Complimenti, Emanuele!". Un rinnovo fortemente voluto da entrambe le parti, con il calciatore, che aveva il contratto in scadenza a giugno, e la società decisi a proseguire insieme dopo l'ottimo avvio di stagione. Dovrebbe trattarsi di un contratto a salire negli anni per il ragazzo che percepirà inizialmente una base fissa di 300mila euro più facili bonus. Adesso tocca al terzo portiere De Marzi, anche lui pronto a prolungare il proprio contratto con il club giallorosso fino al 2031. Sui propri canali social, Lulli ha commentato il rinnovo: "Sono davvero felice ed emozionato di continuare il mio percorso con la Roma fino al 30 Giugno 2031. Indossare questa maglia è un orgoglio. Non vedo l’ora di continuare a crescere, migliorare e dare tutto per questi colori".