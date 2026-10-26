Wesley França torna a far parlare di sé, questa volta per vicende legate alla sua vita privata. Dopo le recenti apparizioni in diversi locali della Capitale, il brasiliano è finito nuovamente al centro dell'attenzione sui social. A rompere il silenzio è stata Amanda Martins, moglie del calciatore della Roma, che attraverso un lungo video pubblicato sul proprio profilo Instagram ha annunciato la separazione e rivolto pesanti accuse al giocatore giallorosso: "Viste tutte le voci che stanno circolando ho deciso di parlarvi e di spiegarvi un po' quello che è successo". Amanda ha confermato la fine della relazione, accusando Wesley di averla tradita ripetutamente: "Lui non mi deve più niente, perché oggi siamo separati. E non che questo faccia molta differenza, perché anche quando aveva dei doveri nei miei confronti, mi ha comunque mancato di rispetto. Perché non mi ha tradita una volta, non due, non tre, ma tantissime volte. E non è stato con una donna, né con due, né con tre, ma con molte, comprese delle prostitute. E queste cose le so perché le ho viste". Un racconto durissimo, nel quale Amanda ha ripercorso anche le sofferenze vissute durante il matrimonio: "Ho già pianto tutte le lacrime che avevo da piangere. Gli ho dato tantissime opportunità di confessare quello che aveva fatto, ma non ha confessato. Ha continuato a mentire, finché è arrivato il momento. Non mi ha chiesto perdono. Pensa che tutto quello che ha fatto sia normale".

Le accuse si sono poi estese anche al periodo della gravidanza, quando, secondo quanto raccontato dalla donna, il calciatore l'avrebbe tradita e abbandonata: "Anche durante la gravidanza sono stata tradita e abbandonata. Ma non sono mai andata su Internet a rendere pubblica nessuna di queste cose. Ho accettato tutto in silenzio, ho perdonato, ho cercato davvero di costruire una famiglia, di avere un matrimonio solido. Ma non ha funzionato. E non è stata nemmeno colpa mia. Perché penso che quando una persona è fatta così, non ci sia nessuno che possa farla cambiare. Qualsiasi relazione avrà, sarà sempre così. La persona che starà con lui passerà quello che ho passato io, o anche peggio". Infine, Amanda ha raccontato alcuni episodi che, a suo dire, si sarebbero verificati anche nei locali e nei ristoranti, spiegando le conseguenze che la situazione avrebbe avuto sul suo benessere psicologico: "Vi sto raccontando solo una piccolissima parte di tutto quello che è successo. Perché ero arrivata al punto di non sentirmi più a mio agio nemmeno a uscire di casa. Quando andavamo al ristorante, mi è capitato di assistere a scene in cui lui chiedeva il numero di telefono alla cameriera. Oppure chiedeva il numero ad altre ragazze mentre erano in fila per il bagno. Perché quando beve non ha autocontrollo. Ho cominciato a soffrire di crisi d'ansia, una cosa che non mi era mai successa prima. Sono arrivata persino a darmi la colpa, alcune volte. Sono arrivata a pensare che avrei dovuto prendermi più cura di me stessa, per fare in modo che lui non sentisse nemmeno il bisogno di guardare altre persone per strada. Ma quando un uomo è un poco di buono, non importa".