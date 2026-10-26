La Roma ed Emanuele Lulli si dicono ancora sì. In queste ore, infatti, è attesa la firma sul rinnovo di contratto dell'esterno 19enne pronto a legarsi ai colori giallorossi per i prossimi cinque anni. Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, l’intesa tra la dirigenza e l’entourage del calciatore è stata raggiunta in maniera definitiva al termine di una trattativa condotta sottotraccia per definire gli ultimi dettagli economici e la durata del nuovo accordo che evita così di perdere Lulli a parametro zero a giugno. Si tratterà di un contratto a salire negli anni per il ragazzo che percepirà inizialmente una base fissa di 300mila euro più facili bonus. L'ufficialità è attesa nelle prossime ore.