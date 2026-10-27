C'è anche un po' di Roma alla 70° cerimonia del Pallone d'Oro in corso in queste ore a Londra. Prima di presentare il vincitore dell'ambito premio di France Football, infatti, Ronaldo 'Il Fenomeno' ha parlato così della sua epoca di calcio: "Penso che la nostra generazione (in risposta alla domanda di Henry) era incredibilmente forte. Abbiamo avuto diversi Palloni d'Oro qui. Shevchenko, Owens, Figo, tu... ma anche Del Piero, Totti e tanti giocatori clamorosi. E' bello guardare indietro". La stima tra i due non è cosa nuova: tante volte R9 ha espresso tutta la sua ammirazione nei confronti della leggenda giallorossa ("Lui è un vero campione e una brava persona") mentre Totti ha affermato che Ronaldo sia stato il più forte di tutti (Maradona escluso) e come sia stato un "rimpianto non aver giocato con lui". I due, nati nel settembre del 1976 a distanza di cinque giorni (il 22 il brasiliano, il 27 Totti), sono stati Campioni del Mondo con la propria nazionale e si sono incrociati sul campo quando Ronaldo indossava la maglia dell’Inter tra il 1997 e il 2002, quella del Real Madrid tra il 2002 e il 2007 e quella del Milan l’anno seguente.