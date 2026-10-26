Sarà Ermanno Feliciani l'arbitro della sfida di domani sera all'Olimpico contro il Cagliari. L'arbitro di Teramo ha precedenti decisamente positivi con la Roma in questi anni. Cinque vittorie, un pareggio (con la Salernitana nel 2023) e zero sconfitte. Spiccano i successi con Como e Udinese mentre non ci sono particolari casi da segnalare. Sono invece 3 i precedenti in Serie A con il Cagliari, con un bilancio per i sardi di 3 sconfitte. L’ultima risale al 16 febbraio 2026, quando i rossoblù persero 0-2 in casa contro il Lecce. Gli assistenti saranno Zingarelli e Fontani, con Marian IV Uomo. Al Var Ghersini, Avar sarà Camplone.