Fabio Pisacane, allenatore del Cagliari, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida dell'Olimpico contro la Roma. Queste le sue parole:

Sugli infortunati. "Winks non è convocato, come Felici e Idrissi, mentre verrà con noi Trepy. Per il resto tutti arruolabili".

Su Winks. "Con Winks perdiamo tanto, è un giocatore importante e non ci sono altri elementi con le sue caratteristiche. Cercherò di dare opportunità ad altri elementi con qualità. Ha un problema di lombalgia, ancora da valutare. Chi gioca al suo posto? Non voglio dare vantaggi alla Roma".

Su Gasperini. "Gasperini è un tecnico che dà identità alle sue squadre, non vanno mai al tappeto, ma ogni squadra può avere difetti. Non esistono squadre perfette, dobbiamo sfruttare i loro punti deboli. Hanno un allenatore straordinario che fa cosa straordinarie".

Su Mina. "Mina sta bene come la settima scorsa, ha determinate caratteristiche e ci servono giocatori come lui. Gli esperti devono dare un esempio positivo al gruppo per guadagnarsi riconoscimento, domani potrebbe giocare dal primo minuto".

Sull'attacco. "Potrebbe giocare Kevin Carlos, abbiamo aspettative su di lui, nell’ultima gara però i cambi hanno inciso poco al di là degli errori del singolo. Lo volevamo più vicino a Mendy, ha bisogno di minutaggio come Nzola. Abbiamo bisogno di tutti".

Su Adopo e Romano. "Dopo Udine ho scelto di inserire un po' di gamba in più, abbiamo bisogno di tutti e non sempre posso mettere in campo la stessa formazione. Domani dovremo cercare di mettere gamba, ed elementi come Romano e Adopo danno una mano in tal senso. Michel a volte fa il trequartista dinamico, a volte fa la mezzala. Siamo solo all'ottava giornata, dunque sono contento di quanto ha fatto".

Su Fazzini. "Non c'è nessun caso. Ha giocato pochissimo negli ultimi due anni. Ha avuto un momento di flessione. Io voglio vincere le partite, e quando devo mettere un giocatore in squadra, deve essere al massimo. E' un giocatore forte ed ha la mia stima, non ha il 10 sulle spalle per caso. Può essere determinante".