1 di 4 Prossima scheda 1 di 4

Gasp sorride: gli argentini ok per Parma, Dybala e Svilar hanno chances

La Roma si avvicina alla trasferta di Parma con diverse buone notizie sul fronte dei recuperi. A Trigoria sono tornati Soulé, Castro e Balerdi, subito aggregati al gruppo dopo gli impegni con l’Argentina. Anche Svilar ha preso parte alla seduta: il portiere continua a essere valutato dopo l’infortunio al piede, mentre Gollini si è reso protagonista di una spettacolare parata su Malen durante le esercitazioni. Regolarmente presenti anche Dybala, Mancini e Koné. La Joya - così come spera di fare anche Mile - punta a partire dal primo minuto, dopo aver superato il problema al polpaccio e un lungo stop. Il ritorno al Tardini riporta alla mente anche le parole pronunciate un anno fa, quando sembrava vicino all’addio: da allora è arrivato il rinnovo annuale e ora l’argentino vuole ritrovare il gol, assente da gennaio. Soulé, invece, avrà poco tempo per convincere Gasperini dopo il rientro dalla Nazionale, ma Parma evoca ricordi positivi, soprattutto la punizione decisiva del febbraio 2025.

1 di 4 Prossima scheda 1 di 4