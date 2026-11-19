La Roma torna in campo. Nel mirino c'è il match contro il Parma, in programma tra due giorni al 'Tardini' dopo due settimane di stop per le nazionali. Occhi puntati sui giocatori di rientro dalle nazionali e quelli ancora in dubbio. In particolare gli argentini, tornati proprio oggi ma già in gruppo: Soulé e Castro, così come Balerdi, hanno partecipato alla seduta che ha visto diverse esercitazioni sui tiri in porta, sia da cross che dopo uno-due centrali. Molto sollecitati quindi anche i portieri: presente Mile Svilar, sul quale persiste qualche riserva. In caso non si volesse rischiare di nuovo spazio a Gollini, che è stato pure protagonista di una parata incredibile su Malen. Tiro di Cristante, il portiere respinge col piede e poi l'olandese va per il tap-in prendendo controtempo Gollini. Che però con un gesto di puro istinto col braccio riesce a deviare il pallone che andava a tutta velocità. "L'hai preso questo?", urla alla camera l'estremo difensore che aveva stupito pure lo stesso Malen, meravigliato dalla super parata. Nelle esercitazioni regolarmente presenti anche Paulo Dybala, Gianluca Mancini e Manu Koné.