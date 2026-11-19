Il conto alla rovescia per il ritorno in campo dopo la sosta per le Nazionali di novembre è già scattato e per Matías Soulé il tempo stringe. L'attaccante argentino è atteso oggi nella Capitale dopo gli impegni con la "sua" Argentina, al pari dei connazionali Balerdi e Castro, ma non avrà modo di smaltire le fatiche del viaggio transoceanico prima di ributtarsi subito in campo. Sabato alle 18 al Tardini c'è Parma-Roma e l'orologio corre già contro di lui. Il numero 18, infatti, avrà a disposizione soltanto la rifinitura di domani per mettersi a disposizione di Gasperini, dimostrare brillantezza e tenuta fisica e provare a conquistare la maglia dal 1'. Al fianco del suo grande amico, il rientrante Dybala, e alle spalle dell'inamovibile Malen, vincendo il ballottaggio con Mora.

L'impiego con l'Argentina e il precedente di Como dopo la sosta

Sul fronte della fatica accumulata in Nazionale, il quadro presenta sfaccettature diverse. Soulé ha chiuso la finestra con l'Albiceleste con 45' complessivi nelle due amichevoli della settimana, restando in panchina per tutta la gara vinta 7-0 contro la Costa Rica. Meno minuti nelle gambe rispetto a chi ha giocato a pieno regime in questi giorni, dunque. Ma c'è un precedente che propende verso la panchina in quel di Parma e risale alla sosta a cavallo tra settembre e ottobre. Allora infatti, al rientro dagli impegni con l'Argentina, Gasperini decise di non schierarlo titolare nella trasferta di Como, mandandolo in campo soltanto a inizio ripresa. Un copione che ora Mati vuole evitare a tutti i costi di rivivere, provando a convincere fin da subito il tecnico a puntare su di lui dal 1'.

Il Tardini rievoca bei ricordi: e quella punizione del 2025...

Anche perché il Tardini resta un luogo speciale per il mancino di Soulé. Il 16 febbraio 2025 fu proprio una splendida punizione dell'argentino a sbloccare e a decidere il match per la Roma allora allenata da Ranieri, regalando tre punti pesantissimi in trasferta che valsero il nono risultato utile consecutivo in campionato e una speranza in più nella rincorsa alla zona Champions League. Diversa invece la sua ultima presenza sull'erba emiliana, datata 10 maggio 2026 nel 3-2 giallorosso in rimonta: in quell'occasione partì titolare ma lasciò il campo al 57' a Pisilli, chiudendo la serata senza gol né assist. Domani l'ultima parola spetterà al campo: poche ore per convincere Gasp e provare a prendersi una maglia dal 1' in uno stadio dove il ricordo di quella punizione resta vivo.