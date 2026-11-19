L'attaccante del Liverpool vuole tornare a giocare con continuità, ma serve che i Reds abbassino le pretese e contribuiscano all'ingaggio
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Il futuro di Federico Chiesa torna a intrecciarsi con il mercato della Roma. L’attaccante, finora ai margini del Liverpool con appena due minuti giocati in stagione, potrebbe valutare un ritorno in Serie A già a gennaio. Come riporta 'calciomercato.com', tra le società interessate ci sarebbe anche il club giallorosso, insieme a Inter, Milan e Napoli. La diminuzione delle richieste dei Reds e la possibile revisione dell’ingaggio, oggi da 7,5 milioni annui, potrebbero favorire l’operazione. Chiesa vuole ritrovare continuità e non esclude alcuna destinazione.
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