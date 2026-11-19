A piccoli passi verso Parma. Svilar ha voglia di esserci, manca da due mesi esatti (ultima presenza il 19 settembre) e non vuole mancare all’appuntamento al Tardini. I miglioramenti ci sono. Si tuffa, esce e para. Insomma, tutto quello che serve a un portiere. Manca solo l’ultimo tassello: il rilancio. Mile sta ancora riprendendo confidenza con il calciare – normale dopo qualche settimana di inattività – e ha ancora un po’ di timore. Anche per questo da due giorni si allena parzialmente col resto del gruppo, ma da Trigoria filtra un cauto ottimismo. Cautela, infatti, è la parola d’ordine, scrive Daniele Aloisi su Il Messaggero. Viaggia verso la titolarità a due giorni dalla trasferta di Parma e Gasperini confida sul fatto di averlo a disposizione al 100%. Oggi Trigoria tornerà a popolarsi. All’appello mancavano solamente gli argentini che questa mattina si riaffacceranno al centro sportivo dopo gli impegni con la nazionale. Castro, Balerdi e Soulé sono a disposizione ma non certi di partire dal primo. Matias potrebbe riposare come era successo a Como dopo la maxi sosta di settembre. E rispetto all’ultimo tour de force Gasp potrà contare su un Dybala in più. Si è messo alle spalle il problema al gemello del polpaccio e dall’inizio della settimana è tornato ad allenarsi col resto del gruppo. Segnali positivi che lo spingono verso una maglia da titolare.