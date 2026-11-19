Gennaio si avvicina e, con il primo mese dell'anno, cominciano a circolare con sempre maggiore insistenza i rumors e le indiscrezioni in vista della sessione invernale di calciomercato. Negli ultimi giorni per Dovbyk, che potrebbe lasciare in anticipo Bologna dove è attualmente in prestito dalla Roma, si è parlato tanto di un interessamento da parte del Valencia. Il club spagnolo, infatti, è alla ricerca di attaccanti per rinforzare il proprio reparto offensivo e tra i profili monitorati ci sarebbe anche quello dell'ucraino. Ma non solo perché, come riportato da Marca, nella lista dei possibili rinforzi ci sarebbe anche l'ex giallorosso Abraham, oggi all'Aston Villa, e quel Yuri Alberto del Corinthians a lungo seguito dalla Roma. Nelle prossime settimane se ne saprà di più.