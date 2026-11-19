Nuovo ingresso nella struttura dirigenziale della Roma. Come riportato da Sky Sport, infatti, Matteo Bozza è il nuovo Direttore Vendite e Partnership del club giallorosso. Un ingresso di rilievo nell'area commerciale della società capitolina, con Bozza che sarà alle dipendenze del Chief Business Officer Michael Gandler. Un rinforzo importante per la Roma, che prosegue il percorso di potenziamento anche nell'organigramma societario. Con l'innesto di Bozza, infatti, il club giallorosso punta a rafforzare ulteriormente la struttura dirigenziale dedicata ai ricavi commerciali e allo sviluppo delle partnership, unendo la conoscenza delle dinamiche interne a una società di Serie A a una visione decisamente internazionale.

Chi è Matteo Bozza

Un profilo manageriale con una lunga esperienza tra sponsorizzazioni globali, marketing sportivo e sviluppo commerciale, maturata sia in ambito calcistico sia in grandi realtà multinazionali. Matteo Bozza porta nella Capitale un bagaglio costruito tra l'Italia e il Medio Oriente, con un focus marcato sulle partnership strategiche legate al calcio internazionale. Ex Head of Sponsorships di Qatar Airways, ruolo ricoperto dal 2022, con la compagnia aerea qatariota ha seguito collaborazioni legate anche a realtà di primo piano del panorama calcistico europeo come il Paris Saint-Germain e la UEFA Champions League. Prima dell'esperienza in Medio Oriente, però, Bozza aveva già lavorato dall'interno in un top club italiano, l'Inter, ricoprendo un doppio incarico tra il 2020 e il 2022: prima come Partnership Business Development and Insights Manager (da febbraio 2020 a novembre 2021) e successivamente come Head of Global Sales (da dicembre 2021 ad aprile 2022). Alle spalle vanta inoltre una solida carriera nel mondo corporate e dei media: dal 2006 al 2012 è stato Executive, Events and Sponsorships in LG Electronics, per poi passare in UniCredit come Project Manager, Group Strategic Sponsorships (2012–2013) e approdare in Nielsen come Senior Sales and Account Manager (2013–2015). Sul fronte accademico, dopo esperienze formative a Milano presso The British Council e negli Stati Uniti alla Fernley High School in Nevada, ha studiato all'Università degli Studi di Milano tra il 2003 e il 2007.