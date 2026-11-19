La gara di Parma dell'anno scorso ha cambiato il destino della Roma e anche quello di Paulo Dybala. Una vittoria 'pazza' ottenuta nei minuti finali che lanciò i giallorossi verso la Champions League. A fare rumore, però, ci pensò l'argentino a fine partita: "Il mio contratto finirà fra due partite. L'unica cosa che posso dire è che probabilmente nel derby sarà la mia ultima partita davanti ai tifosi della Roma. Quindi la decisione è stata presa? No, questo è quello che dice il contratto. La mia idea? La tengo per me. Vediamo cosa succede alla fine". Un messaggio forte e chiaro mandato alla società che poi avviò i primi contatti per il prolungamento firmato a luglio. Dybala, quindi, ha sposato la Roma per un altro anno e proprio al Tardini tornerà dal primo minuto dopo un mese di stop per un problema muscolare al gemello del polpaccio. Cerca ancora il primo gol del campionato. L'ultimo è ancora quello a gennaio contro il Torino. Al Tardini non ha mai segnato: un'occasione per sfatare un tabù. La cosa certa è che in questo caso a fine partita non si parlerà del suo futuro. Giugno è lontano e il club deciderà nel finale della stagione.