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Gasp e D'Amico in attesa dei Friedkin per spiccare il volo: i nomi per l'attacco

La Roma vuole spiccare il volo, ma Gasperini aspetta ancora i Friedkin. Dopo un anno e mezzo di lavoro, il tecnico ritiene che la squadra abbia le basi per puntare in alto, ma reclama risposte rapide dalla proprietà, soprattutto in vista di gennaio. La distanza con la gestione Percassi, caratterizzata da una presenza costante, è evidente. Anche Tony D’Amico attende di conoscere i margini economici per intervenire sul mercato. Tra le possibili risorse c'è Neil El Aynaoui: la Roma potrebbe provare a chiedere il riscatto anticipato al Lipsia, abbassando la cifra di 25 milioni pattuita, per poi valutare un ritorno su Nusa. In attacco restano calde le piste Endrick e Gittens, mentre si valutano Kevin e Luiz Henrique. Piace anche Cambiaghi, senza che siano ancora partiti contatti con il Bologna. Per Kvernadze, invece, c'è da registrare l'interesse del Fenerbahce, pronto a presentare un'offerta al Frosinone. Il georgiano ha una clausola da 4 milioni.

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