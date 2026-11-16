La Roma continua a sondare il mercato alla ricerca di rinforzi per il reparto offensivo di Gasperini. Oltre ai nomi di Endrick, Gittens e Cambiaghi, sul taccuino del club giallorosso figura anche quello di Giorgi Kvernadze. L'esterno del Frosinone non rappresenta la prima scelta del tecnico, ma D'Amico continua a seguirlo con attenzione anche alla luce della clausola rescissoria da appena 4 milioni di euro presente nel suo contratto. La Roma però, dovrà fare i conti con la concorrenza. Secondo quanto riportato dal portale turco Fanatik, anche il Fenerbahce avrebbe messo gli occhi sul georgiano, inserendolo nella lista degli obiettivi per gennaio. Il club di Istanbul sarebbe infatti pronto a presentare un'offerta al Frosinone già nella prossima sessione invernale di mercato. Dopo la lunga telenovela legata a Greenwood, Roma e Fenerbahce potrebbero tornare a sfidarsi sul mercato.