Il ritorno in campo di Ronaldinho con la maglia del Ravenna avrebbe potuto non essere un caso isolato. Anche Francesco Totti ha avuto la possibilità di tornare a giocare in Serie A diversi anni dopo il suo addio al calcio. A svelare il retroscena è stato Fabrizio Romano, che sul proprio canale YouTube ha raccontato: "Francesco Totti ha avuto la possibilità di tornare in campo a 48 anni, di tornare in Serie A, in una parentesi stile Ronaldinho". Il giornalista è poi entrato nel dettaglio: "Era stato contattato dal Genoa che aveva fatto un pensiero molto serio, più del Como a quanto ci risulta. Il Genoa aveva veramente pensato di poter riportare Totti in campo anche per una questione di rapporti". Un'ipotesi concreta dunque, che però non si è mai trasformata in realtà. A spiegare il motivo è stato lo stesso Romano: "Non se n'è fatto nulla per una ragione. Totti racconta di averci pensato seriamente ma ha detto no per il suo legame con la Roma, non ha voluto aggiungere altre maglie oltre alla Roma e alla Nazionale, ha fatto una scelta di cuore, romantica".