Era abituato ai Percassi, fa un po’ di fatica ad abituarsi ai Friedkin. Del resto c'è un mondo tra gli ex proprietari dell'Atalanta (ora sono soci di minoranza) e i padroni della Roma. I primi a Zingonia erano una presenza costante, volevano sapere tutto, parlavano per spiegare e intervenire, sapevano ascoltare, decidere, se necessario pure litigare. Il risultato è stata l'Atalanta più bella di sempre, un'Europa League in bacheca, tre finali di coppa Italia, un'abitudine alla Champions che prima del Gasp solo a immaginarla sarebbe stata un esercizio di enorme ottimismo. I secondi sono il contrario: dopo quasi tre anni di presenza a Roma hanno salutato, scrive Piero Torri su La Repubblica, non parlano neppure se interrogati dalla macchina della verità, si presentano a corrente alternata tra figli, una volta Ryan, un'altra Corbin, Dan sovrintende il tutto da chissà quale parte del mondo, intervengono via call, per dare una risposta si prendono i loro tempi, per il resto chiedere a mister Galantic. Ora il tecnico aspetta conferme e, soprattutto, nuove risposte in tempi brevi per quelle che sono, in vista di gennaio, le dinamiche del calcio mercato. Non ce lo dirà mai, ovvio, ma nella testa del Gasp la possibilità di attaccare lo scudetto è qualche cosa di più di un semplice sogno.