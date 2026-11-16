Altra serata che interessa da vicino la Roma sul fronte nazionali. Donyell Malen è impegnato nel big match di Nations League contro la Germania e il ct Xavi lo ha scelto tra i titolari con Summerville e Gakpo in attacco, per confermare le ottime sensazioni dopo la goleada contro la Grecia. E proprio con gli ellenici gioca dal primo minuto un altro romanista come Koulierakis, che invece sfida in casa la Serbia. Nel pomeriggio invece in campo dall'inizio Emanuele Lulli con l'Italia under 21, contro il Belgio in amichevole: per l0esterno giallorosso 57 minuti in campo.