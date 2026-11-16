Un mese e mezzo all'inizio del mercato, ma il pensiero è già lì. Sia per Gasperini che per i tifosi. Perché l'occasione di spiccare ulteriormente il volo è ghiotta, anche se per il momento non è arrivato il confronto tanto atteso con la proprietà, per capire soprattutto la reale disponibilità economica del club per i rinforzi di gennaio. L'intenzione, in ogni caso, di regalare almeno un acquisto di buon livello a Gasp c'è ancora e D'Amico ha già stilato la sua lista. E appunto dai Friedkin si attendono dettagli più precisi, anche in relazione ai paletti del Fair Play Finanziario. L'ultimo confronto diretto con il mister risale a luglio, ma un altro potrebbe anche arrivare in settimana. Una cessione potrebbe senza dubbio aiutare, soprattutto quella di Koné, ma difficilmente Gasperini accetterebbe di perderlo a stagione in corso. Come riporta 'gazzetta.it', un'altra possibilità a sorpresa può essere quella di Neil El Aynaoui, titolare inamovibile al Lipsia: la Roma potrebbe concedere uno sconto sul riscatto da 25 milioni a patto che venga esercitato a gennaio e non a giugno. Compagno di squadra del marocchino è Antonio Nusa, su cui i giallorossi potrebbero anche tornare sfruttando i problemi economici del club tedesco. I capitolini potrebbero alla fine, senza cedere nessuno, provare un'operazione alla Malen, un giocatore di livello che sta trovando poco spazio, in prestito con diritto di riscatto. Endrick è il preferito, piace anche al Milan ma per ora Mourinho non lo libera. Per questo è sempre da tenere in considerazione la pista Gittens, con qualche dubbio legato però alle condizioni fisiche. Nella lista - si legge - figurano anche Kevin del Fulham e Luiz Henrique dello Zenit mentre Lookman a oggi è solo una suggestione.